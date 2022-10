Torino, Vagnati: 'Miranchuk è un giocatore determinante. Ha vauto poche possibilità finora' (Di sabato 1 ottobre 2022) Il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida contro il Napoli. "Miranchuk è un... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 ottobre 2022) Il direttore sportivo del, Davideha parlato a Dazn nel prepartita della sfida contro il Napoli. "è un...

sportli26181512 : Torino, Vagnati: 'Miranchuk è un giocatore determinante. Ha vauto poche possibilità finora': Il direttore sportivo… - sscalcionapoli1 : Torino, il d.s. Vagnati a Dazn: “Miranchuk è importante per le qualità che ha” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DAZN - Torino, il d.s. Vagnati: 'Miranchuk è importante per le qualità che ha' - susydigennaro : RT @napolimagazine: DAZN - Torino, il d.s. Vagnati: 'Miranchuk è importante per le qualità che ha' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DAZN - Torino, il d.s. Vagnati: 'Miranchuk è importante per le qualità che ha' -