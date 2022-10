Tennis | Sinner | “Un peccato non essere riuscito a giocare contro Federer”

Leggi su sportface

(Di sabato 1 ottobre 2022) “Ho visto l’ultima partita di, è stato un addio emozionante con tutti iti, gli allenatori e la sua famiglia. Quando sono entrato io nel circuito, Roger si era già fermato spesso per problemi fisici, e di fatto non è mai tornato realmente. Avrei voluto affrontarlo almeno una volta, è unnon averne avuto la possibilità”. Queste le parole di Jannikriguardo il ritiro di Rogerdal, ai microfoni di Ubi. L’altoatesino è impegnato nelle semifinali dell’Atp di Sofia, dove affronterà Holger Rune: “Mi sono allenato con lui in alcune occasioni, ma non ci siamo mai affrontati. Sarà un’esperienza nuova sia per me che per lui”. SportFace.