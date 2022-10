“Serve un gesto di Meloni”. L'Ucraina e la mossa del futuro governo (Di sabato 1 ottobre 2022) Il capo dell'Ufficio di presidenza dell'Ucraina Andriy Yermak ha avuto un colloquio telefonico con Adolfo Urso, presidente del Copasir, in cui ha ribadito le congratulazioni a Fratelli d'Italia per la vittoria, invitando la leader Giorgia Meloni a Kiev. È questo il contenuto di una nota diramata dall'ufficio della presidenza Ucraina in cui si rinnova la speranza da parte di Kiev «della posizione a sostegno dell'Ucraina dopo la creazione del nuovo governo italiano». «Saremmo felici se l'Italia diventasse uno dei garanti della sicurezza per l'Ucraina», ha detto Yermak. Nel colloquio, il funzionario ucraino ha anche citato il Trattato di sicurezza di Kiev su cui sta lavorando un gruppo internazionale, tra cui l'ex segretario generale della NATO Anders Fogh Rasmussen. ... Leggi su iltempo (Di sabato 1 ottobre 2022) Il capo dell'Ufficio di presidenza dell'Andriy Yermak ha avuto un colloquio telefonico con Adolfo Urso, presidente del Copasir, in cui ha ribadito le congratulazioni a Fratelli d'Italia per la vittoria, invitando la leader Giorgiaa Kiev. È questo il contenuto di una nota diramata dall'ufficio della presidenzain cui si rinnova la speranza da parte di Kiev «della posizione a sostegno dell'dopo la creazione del nuovoitaliano». «Saremmo felici se l'Italia diventasse uno dei garanti della sicurezza per l'», ha detto Yermak. Nel colloquio, il funzionario ucraino ha anche citato il Trattato di sicurezza di Kiev su cui sta lavorando un gruppo internazionale, tra cui l'ex segretario generale della NATO Anders Fogh Rasmussen. ...

