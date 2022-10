Rapper russo si suicida per non andare in guerra: 'Non sono pronto a uccidere' (Di sabato 1 ottobre 2022) Si è tolto la vita perché non voleva uccidere altri giovani come lui. Una scelta estrema quella di Ivan Petunin , giovane Rapper russo, noto come Mr Walkie , che in un video su Telegram ha motivato la ... Leggi su leggo (Di sabato 1 ottobre 2022) Si è tolto la vita perché non volevaaltri giovani come lui. Una scelta estrema quella di Ivan Petunin , giovane, noto come Mr Walkie , che in un video su Telegram ha motivato la ...

