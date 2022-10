«Prendi le distanze da FdI o mi perdi». E Povia: «Di fan come te non me ne frega niente» (video) (Di sabato 1 ottobre 2022) Non si è mai lasciato intimidire, Giuseppe Povia. Ha portato a Sanremo pezzi scomodi, mettendosi contro tutto e tutti. Non si è allineato, pagando a caso prezzo le sue scelte (non a caso non ha messo più piede al Festival). E continua ad essere coerente. Ora c’è stato il tentativo di fargli dire… una parola contro Giorgia Meloni. E lui, che in campagna elettorale ha espresso simpatie per Italexit, ha risposto picche. Povia e quel messaggio ricevuto L’artista ha postato il messaggio ricevuto via mail. «Caro Povia, ti segnalo che fratelli d’italia (scritto piccolo volutamente) ha usato la tua canzone “I bambini fanno oh” per festeggiare in una zona della mia città, Roma. Ti consiglio di prendere le distanze da questa feccia fascista che ci porta indietro un secolo. O perdi un fan che ti segue da ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 1 ottobre 2022) Non si è mai lasciato intimidire, Giuseppe. Ha portato a Sanremo pezzi scomodi, mettendosi contro tutto e tutti. Non si è allineato, pagando a caso prezzo le sue scelte (non a caso non ha messo più piede al Festival). E continua ad essere coerente. Ora c’è stato il tentativo di fargli dire… una parola contro Giorgia Meloni. E lui, che in campagna elettorale ha espresso simpatie per Italexit, ha risposto picche.e quel messaggio ricevuto L’artista ha postato il messaggio ricevuto via mail. «Caro, ti segnalo che fratelli d’italia (scritto piccolo volutamente) ha usato la tua canzone “I bambini fanno oh” per festeggiare in una zona della mia città, Roma. Ti consiglio di prendere leda questa feccia fascista che ci porta indietro un secolo. Oun fan che ti segue da ...

MassimoBiondi5 : @AnnaOrr15 @Misurelli77 A me rimane molto difficile, anzi sono impossibilitato nel fare il difensore della signora… - gabo_savino : RT @barbarab1974: E’ inutile che continui a farti pubblicità progresso . O farti selfi mentre guardi la vastità . Hai poche bocce da tirare… - TVettorato : BRAND DI GIOIELLI ?? Se vuoi avere successo… non essere uguale a tutti gli altri! Non cercare di uniformarti alla… - TVettorato : BRAND DI GIOIELLI ?? Se vuoi avere successo… non essere uguale a tutti gli altri! Non cercare di uniformarti alla… - alfredo_ferdi : RT @angelo_merisi: @GiorgiaMeloni @boia_er PROVOCAZIONE SERIA @GiorgiaMeloni fai un bel video dove prendi le distanze e condanni i 'FASCIS… -