NASCAR Truck Series | Talladega | Matt DiBenedetto festeggia per la prima volta in carriera

luca_pelle2508 : Matt Dibenedetto vince nella NASCAR Truck Series a Talladega #motorsport #pellemotorsport #passion #motori - PelleMotorsport : Matt Dibenedetto vince nella NASCAR Truck Series a Talladega #motorsport #pellemotorsport #passion #motori - bandsports : Matt DiBenedetto venceu a etapa de Talladega Superspeedway, no Alabama, da Nascar Truck Series… - StockCarLiveITA : 30' alla gara della Truck Series a Talladega! Diretta su NASCAR Trackpass e FS1 Cronaca su… - StockCarLiveITA : Il programma di oggi a Talladega: 16:30 Q Cup Series (NBC App) 18:30 Gara Truck Series (NASCAR Trackpass e FS1) 22… -

Molti protagonisti hanno deciso di effettuare il primo pit dopo la Stage 1, una mossa non seguita da Smith, Stewart Friesen ( Friesen #52), Kraus e Majeski . Questo ultimi hanno automaticamente ... NASCAR Truck Series, Kansas: Nemechek torna al successo, Hocevar e Crafton lasciano i Playoffs Matt DiBenedetto was named winner of the Truck Series race Saturday at Talladega Superspeedway after a lengthy review by NASCAR officials of the finishing order. DiBenedetto and Alabama native Bret ...Matt DiBenedetto scored his first NASCAR series win as he was scored as the victor following a final-lap crash Saturday at Talladega.