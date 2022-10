Napoli-Torino 3-1, gli azzurri restano in testa (Di sabato 1 ottobre 2022) Napoli (ITALPRESS) – Vittoria convincente del Napoli, che batte per 3-1 il Torino e difende al meglio il primato in classifica, in virtù della sesta vittoria del suo campionato. Decisiva la doppietta di Anguissa e il gol di Kvaratskhelia, reti alle quali ha risposto soltanto Sanabria per i granata. Partono fortissimo gli azzurri, che mettono in difficoltà il Torino specialmente sulle corsie esterne, come in occasione della rete del vantaggio, che arriva dopo soli sei minuti di gioco per merito di Anguissa. Inserimento perfetto del numero 99, che spedisce alle spalle di Milinkovic Savic il pallone raccolto di testa dopo il cross di Mario Rui: 1-0 per i partenopei, che ci mettono pochissimo a trovare il raddoppio, sempre con Anguissa, che conclude al meglio uno sprint di 40 metri e ... Leggi su ildenaro (Di sabato 1 ottobre 2022)(ITALPRESS) – Vittoria convincente del, che batte per 3-1 ile difende al meglio il primato in classifica, in virtù della sesta vittoria del suo campionato. Decisiva la doppietta di Anguissa e il gol di Kvaratskhelia, reti alle quali ha risposto soltanto Sanabria per i granata. Partono fortissimo gli, che mettono in difficoltà ilspecialmente sulle corsie esterne, come in occasione della rete del vantaggio, che arriva dopo soli sei minuti di gioco per merito di Anguissa. Inserimento perfetto del numero 99, che spedisce alle spalle di Milinkovic Savic il pallone raccolto didopo il cross di Mario Rui: 1-0 per i partenopei, che ci mettono pochissimo a trovare il raddoppio, sempre con Anguissa, che conclude al meglio uno sprint di 40 metri e ...

SerieA : ?? FT | Il Napoli travolge il Torino. 3 punti e può cantare il 'Maradona'! #NapoliTorino - sscnapoli : ???? Te la senti…? ?? Non perdere l'opportunità di fare tua una Maglia Halloween edizione speciale indossata dai gioc… - Gazzetta_it : Il Napoli non si ferma più: Anguissa e Kvaratskhelia stendono il Toro, finisce 3-1 al Maradona. #NapoliTorino - Spazio_Napoli : Spalletti: “Kvara è fortissimo, ma oggi l’ho richiamato per un preciso motivo” - MySASoccerTips : Serie A, Napoli vs Torino, RESULT: 3 - 1 -