MotoGP, GP Thailandia 2022. "Monomarca" Ducati in FP3! Sono in 7 nella top-ten. Marc Marquez e Aleix Espargarò dovranno fare il Q1 (Di sabato 1 ottobre 2022) A Buriram il meteo continua a graziare la MotoGP. Anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia si è disputata con l'asciutto e qualche sprazzo di Sole. Ne è conseguito un turno in cui tutti i centauri hanno potuto lavorare nel modo migliore allo scopo di affinare i set-up delle proprie moto e, soprattutto, di lanciarsi nei time attack decisivi per stabilire i dieci uomini che avranno diritto di accedere direttamente alla fase decisiva delle qualifiche. Come ieri pomeriggio, migliorare i propri tempi non è stato così automatico come d'abitudine. D'altronde, il Sole ha scaldato oltremodo aria e asfalto, e abbassare il crono realizzato nella giornata di ieri (soprattutto al mattino, nella sessione disputata sotto un cielo interamente coperto quando la temperatura era meno torrida). Comunque sia, ...

