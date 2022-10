Milan, Pioli: «Vittoria da squadra matura. Non siamo più giovani. Infortuni? Sono aumentati» (Di sabato 1 ottobre 2022) L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la Vittoria di Empoli: le dichiarazioni del tecnico TRE PUNTI – «La Vittoria vale tanto. La squadra ha dimostrato di aver preparato bene la partita, gli Infortuni ci hanno poi disunito un po’. Arrivavamo da una sconfitta e volevamo partire col piede giusto, gli Infortuni ci Sono ma dobbiamo andare avanti con grande convinzione, alleno un gruppo encomiabile che ha grande voglia. Sono soddisfatto di questa Vittoria e ora testa alla prossima. MATURI – «Ho visto un video dove loro battevano le rimesse laterali così. Non siamo più giovani, ma maturi. Questo significa stare dentro la partita. Abbiamo fatto una ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 ottobre 2022) L’allenatore delStefanoha parlato ai microfoni di DAZN dopo ladi Empoli: le dichiarazioni del tecnico TRE PUNTI – «Lavale tanto. Laha dimostrato di aver preparato bene la partita, glici hanno poi disunito un po’. Arrivavamo da una sconfitta e volevamo partire col piede giusto, glicima dobbiamo andare avanti con grande convinzione, alleno un gruppo encomiabile che ha grande voglia.soddisfatto di questae ora testa alla prossima. MATURI – «Ho visto un video dove loro battevano le rimesse laterali così. Nonpiù, ma maturi. Questo significa stare dentro la partita. Abbiamo fatto una ...

