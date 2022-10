"Ma che se magna". L'assegno di mantenimento per Ilary Blasi divide il web (Di sabato 1 ottobre 2022) La richiesta avanzanta dai legali di Ilary Blasi da 37mila euro mensili di mantenimento (e rifiutata da Totti) ha aperto una discussione sui social network tra favorevoli e contrari Leggi su ilgiornale (Di sabato 1 ottobre 2022) La richiesta avanzanta dai legali dida 37mila euro mensili di(e rifiutata da Totti) ha aperto una discussione sui social network tra favorevoli e contrari

CarloCalenda : Due giorni per convincere quella larga parte di paese che è ancora indecisa, confusa e disorientata. Due giorni per… - buonweekend : RT @mamabuange: Ho messo a cuocere il pollo di NonnaLina, che sia Santa perché ci sfama a tutti. Solo che non è un pollo, è un POLLO! Di qu… - amenoklean : Be, Zelensky non è certo il criminale comunista russo, che festeggia, in pompa magna, annessioni di territori che n… - PoliteKosmo : RT @crab182: Non avete capito, le prossime bollette non devono essere proprio alte. Ma scherziamo, qui non fa nulla nessuno, non è lecito r… - crab182 : Non avete capito, le prossime bollette non devono essere proprio alte. Ma scherziamo, qui non fa nulla nessuno, non… -