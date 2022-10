Le elezioni in Bosnia saranno intrise di nazionalismo, e non è un bene (Di sabato 1 ottobre 2022) La retorica nazionalista sta dominando la campagna elettorale Bosniaca, e non è una buona notizia. Il 2 ottobre i cittadini si recheranno alle urne per eleggere i membri serbi, Bosniaci e croati della Presidenza e i deputati delle assemblee nazionali, regionali e cantonali ma molti dubitano che il voto farà emergere leader in favore delle riforme economiche oppure che sblocchino il processo di adesione all’Unione Europea. I croati, come riportato da Reuters, minacciano «una riorganizzazione territoriale», l’entità autonoma serba ignora e sabota i lavori del governo centrale mentre i Bosniaci promettono di difendere l’integrità territoriale dello Stato ad ogni costo. Il leader separatista serbo Bosniaco Milorad Dodik, membro della presidenza tripartita, ha dichiarato esplicitamente di voler portare la metà serba della ... Leggi su linkiesta (Di sabato 1 ottobre 2022) La retorica nazionalista sta dominando la campagna elettoraleca, e non è una buona notizia. Il 2 ottobre i cittadini si recheranno alle urne per eleggere i membri serbi,ci e croati della Presidenza e i deputati delle assemblee nazionali, regionali e cantonali ma molti dubitano che il voto farà emergere leader in favore delle riforme economiche oppure che sblocchino il processo di adesione all’Unione Europea. I croati, come riportato da Reuters, minacciano «una riorganizzazione territoriale», l’entità autonoma serba ignora e sabota i lavori del governo centrale mentre ici promettono di difendere l’integrità territoriale dello Stato ad ogni costo. Il leader separatista serboco Milorad Dodik, membro della presidenza tripartita, ha dichiarato esplicitamente di voler portare la metà serba della ...

