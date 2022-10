Juve - Bologna | Barrow si arrende | le scelte di Thiago Motta

(Di sabato 1 ottobre 2022)non recupera per la trasferta di domani a Torino. Musa ci ha provato a tenere duro, a stringere i denti per esserci contro lantus , ma la sua caviglia destra non glielo permette. ...

Archiavata la lunga pausa per le nazionali, ricomincia la Serie A , con la Juventus impegnata allo Stadium domani sera alle ore 20.45 contro ildi Thiago Motta.L'allenatore delha invece recuperato Soumaoro , ieri schierato in una difesa a quattro al fianco di Posch ...Dobbiamo tornare alla vittoria”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, in vista del posticipo di campionato di domani sera (ore 20.45) allo Stadium contro il Bologna. “I ...Credo che sarà in futuro uno dei pilastri della Juventus per qualità morali e tecniche ... La prima è vincere col Bologna". Infine su una possibile replica alle critiche, con una menzione alla ...