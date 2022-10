Inter, Inzaghi: “Aspettiamo Lukaku, domani ci sarà Asllani” (Di sabato 1 ottobre 2022) Inter Inzaghi- L’Inter si allena intensamente in vista della gara di stasera, in programma alle ore 18:00, contro la Roma. L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha svolto la conferenza stampa di rito alla vigilia della gara di domani contro la Roma. Di seguito, le parole del mister ex Lazio: Su Lukaku: “C’è stato un rallentamento che ci toglie un giocatore importante. È passato un mese, ma servirà un po’ di tempo ancora”. Su Asllani: “È un giocatore scelto, da me e dalla società, che sta facendo bene. Sta lavorando bene, domani sicuramente comincerà la partita, a centrocampo ho delle difficoltà perché ho Asllani, Mkhitaryan, Barella e Calhanoglu in questo momento. Sono in quattro, tre cominceranno e uno no, perché ... Leggi su seriea24 (Di sabato 1 ottobre 2022)- L’si allena intensamente in vista della gara di stasera, in programma alle ore 18:00, contro la Roma. L’allenatore dell’, Simone, ha svolto la conferenza stampa di rito alla vigilia della gara dicontro la Roma. Di seguito, le parole del mister ex Lazio: Su: “C’è stato un rallentamento che ci toglie un giocatore importante. È passato un mese, ma servirà un po’ di tempo ancora”. Su: “È un giocatore scelto, da me e dalla società, che sta facendo bene. Sta lavorando bene,sicuramente comincerà la partita, a centrocampo ho delle difficoltà perché ho, Mkhitaryan, Barella e Calhanoglu in questo momento. Sono in quattro, tre cominceranno e uno no, perché ...

