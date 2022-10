Agenzia_Ansa : Il portavoce della società di gestione del gasdotto Nord Stream 2 ha riferito che è finita la fuga di gas dalla con… - antoninobill : Gestore Nord Stream, finita la fuga di gas - News24_it : Gestore Nord Stream 2, finita la fuga di gas - VincenzoIanno16 : RT @Agenzia_Ansa: Il portavoce della società di gestione del gasdotto Nord Stream 2 ha riferito che è finita la fuga di gas dalla condotta,… - bizcommunityit : Gestore Nord Stream, finita la fuga di gas -

Il portavoce della società di gestione del gasdottoStream 2 ha riferito che è finita la fuga di gas dalla condotta, iniziata dopo le esplosioni sospette dei giorni scorsi nel mar Baltico. .Fonti di intelligence citate dalla rivista tedesca Spiegel ritengono che gli oleodottiStream 1 e 2, nelle zone economiche esclusive di Svezia e Danimarca, siano stati colpiti in quattro punti ...Di Giovanni Caprara Risponde Valerio Paolini dell’Istituto Inquinamento atmosferico del Cnr: La nube è in quota sui paesi nordici e pur diffondendosi non… Leggi ...Il portavoce del gestore ha spiegato che "la pressione dell'acqua ha più o meno chiuso il gasdotto in modo che il gas non fuoriesca" ...