CorSport : #F1, vola la #Ferrari a Singapore: pole di #Leclerc, quarto #Sainz - espano83 : @wolfsxtar Ovviamente si vola sullasciutto. Oggi piove. Lassù non si tifa ferrari. È evidente - LorenzoTriath : @annabusonero @ambrata_s Da domani il team Ferrari berra'a dismisura Redbull, che notoriamente mette le ali, utiliz… - SaltoBz : Il candidato del centrosinistra vittorioso nel collegio del capoluogo. De Bertoldi ha battuto Sara Ferrari. Grande… - F1ComeNessuno : race week la Ferrari vola a Singapore per vincere il mondiale #f1 #formula1 #f12022 #scuderiaferrari #ferrari… -

SINGAPORE - Charles Leclerc conquista la pole position nel Gran Premio di Singapore , diciassettesimo appuntamento stagionale della Formula 1 . Il monegasco dellapartirà davanti a tutti nella gara domenicale a Marina Bay. In prima fila con lui c'è Sergio Perez , mentre il terzo tempo se lo prende la Mercedes di Lewis Hamilton . In seconda fila, assieme ...... né a capire se nei due round asiatici (la prossima settimana siin Giappone) Max Verstappen e ... a partire ovviamente da Mercedes e. Il team di Brackley ha conteso il mondiale alla Red ...Sotto la lente lo sforamento del tetto agli investimenti, anche Mercedes chiede sanzioni per il team di Verstappen. A Singapore la Rossa vola nelle libere ...A Singapore la squadra di Verstappen è nel mirino e prova a difendersi con la Fia per lo sforamento dei conti. Wolff duro: «Noi abbiamo dovuto mandare via 40 persone» ...