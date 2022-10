Erdogan polemico su Svezia e Finlandia nella Nato | devono consegnarci i terroristi curdi

RaiNews

- Nel mirino del presidente turco, unico a negoziare con Putin, anche la contesa su Cipro e le acque dell'Egeo. Dall'Alleanza nessuna risposta alla richiesta di adesione dell'UcrainaContemporaneamente ha pacificato e ripreso relazioni amicali piene con l'Arabia Saudita, per anni avversario diretto ediper l'egemonia nel mondo sunnita, così come con tutti i ... Erdogan: "Ho l'impressione che Putin voglia finire la guerra", a patto che "si scambino gli ostaggi" AGI - Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha ribadito che la Turchia non ratificherà le offerte di adesione alla Nato di Svezia e Finlandia fino a quando i due Paesi nordici non avranno "manten ...Erdogan, sempre in prima linee per le trattative tra Russia e Ucraina Il Presidente della Turchia, Erdogan, sempre in prima linea nelle trattative tra Russia e Ucraina, continua la sua fitta azione di ...