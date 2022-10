Differenziata sul litorale laziale: poco più della metà dei Comuni raggiunge il 65% (Di sabato 1 ottobre 2022) Fondi – Nel Lazio si è conclusa la seconda edizione di RICICLAESTATE, campagna itinerante di Legambiente, con il contributo del CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), con l’obiettivo di sensibilizzare e far comprendere l’importanza di una corretta raccolta Differenziata e di come sia fondamentale l’economia circolare, anche durante la stagione balneare, lungo la costa. La campagna che ha preso il via a luglio partendo da Fiumicino e si è conclusa a Fondi al termine dell’estate. Ha toccato quasi le località costiere del Lazio, dove oltre ad attività ludico-educative in spiaggia, coinvolgendo migliaia di piccoli e grandi bagnanti, è stata un insieme di appuntamenti per ragionare su una raccolta Differenziata di qualità. Con l’occasione dell’iniziativa sono state analizzate le percentuali di raccolta Differenziata dei ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 1 ottobre 2022) Fondi – Nel Lazio si è conclusa la seconda edizione di RICICLAESTATE, campagna itinerante di Legambiente, con il contributo del CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), con l’obiettivo di sensibilizzare e far comprendere l’importanza di una corretta raccoltae di come sia fondamentale l’economia circolare, anche durante la stagione balneare, lungo la costa. La campagna che ha preso il via a luglio partendo da Fiumicino e si è conclusa a Fondi al termine dell’estate. Ha toccato quasi le località costiere del Lazio, dove oltre ad attività ludico-educative in spiaggia, coinvolgendo migliaia di piccoli e grandi bagnanti, è stata un insieme di appuntamenti per ragionare su una raccoltadi qualità. Con l’occasione dell’iniziativa sono state analizzate le percentuali di raccoltadei ...

