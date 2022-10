Curiale regala la prima gioia al Messina | Giugliano ko in Sicilia

sportface2016 : #SerieC, #Curiale regala la prima vittoria al #Messina: #Giugliano battuto -

La formazione siciliana vince di misura per 1 - 0 grazie alla rete diarrivata dopo appena 30 dall'inizio del secondo tempo: il centravanti è andato a segno con un bel colpo di testa. Partita ...Mentre nel 2008, Cordovala vittoria e i tre punti in extremis. Il risultato più probabile ... Daga; Konatè, Trasciani, Ferrini; Angileri, Fiorani, Marino, Fofana; Iannone,, Baldé. LE ... CRONACA Serie C 2022/2023, Curiale regala la prima vittoria al Messina La formazione siciliana vince di misura per 1-0 grazie alla rete di Curiale arrivata dopo appena 30 dall’inizio del secondo tempo: il centravanti è andato a segno con un bel colpo di testa. Partita ...Avellino-Messina, tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino, pagelle Terza sconfitta in quattro gare, seconda in trasferta. Il Messina resta a un p ...