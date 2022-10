Cucina e benessere – Presentato a Civitavecchia l’Olio di Traiano, un prodotto certificato biologico IGP (Di sabato 1 ottobre 2022) C’è un territorio che ha una grande vocazione ambientale, una tradizione agricola ed un futuro sempre più aperto verso l’innovazione e l’ascolto. L’Università Agraria di Civitavecchia si impegna da sempre nel recupero delle tradizioni e nella custodia dei beni comuni. Oggi è protagonista anche in tavola. E’ stato Presentato oggi l’Olio di Traiano, l’alimento che sarà prodotto a partire dalla prossima settimana attraverso la raccolta delle olive prodotte dall’oliveto del Mandrione. L’impianto colturale recentemente bonificato proprio dall’Università Agraria nel corso di un progetto ancora in svolgimento, si estende per sessanta ettari nelle campagne intorno la città di Civitavecchia ed è composto da piante secolari, dimenticate nel tempo e sepolte fino a qualche tempo fa dalla ... Leggi su italiasera (Di sabato 1 ottobre 2022) C’è un territorio che ha una grande vocazione ambientale, una tradizione agricola ed un futuro sempre più aperto verso l’innovazione e l’ascolto. L’Università Agraria disi impegna da sempre nel recupero delle tradizioni e nella custodia dei beni comuni. Oggi è protagonista anche in tavola. E’ statooggidi, l’alimento che saràa partire dalla prossima settimana attraverso la raccolta delle olive prodotte dall’oliveto del Mandrione. L’impianto colturale recentemente bonificato proprio dall’Università Agraria nel corso di un progetto ancora in svolgimento, si estende per sessanta ettari nelle campagne intorno la città died è composto da piante secolari, dimenticate nel tempo e sepolte fino a qualche tempo fa dalla ...

