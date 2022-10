CorSport: contro il Torino, Politano in vantaggio su Lozano (Di sabato 1 ottobre 2022) A poche ore da Napoli-Torino, Luciano Spalletti ha ritrovato sia Politano che Lozano. Il Corriere dello Sport dà in vantaggio il primo per una maglia da titolare. Il tecnico, comunque, deciderà oggi in allenamento. “Politano ha smaltito il problema alla caviglia destra e la tentazione di lanciarlo subito, a meno di due settimane dall’infortunio, è fortissima: il test di ieri è andato bene, superato, ma oggi proverà ancora e poi si deciderà. La sensazione, però, resta: è lui a essere in vantaggio. In vantaggio su Zerbin e Lozano, stanco ma di certo non infortunato come era stato annunciato dal Messico giovedì (un piccolo affaticamento)”. Una certezza è quella di vedere Kvaratskhelia a sinistra. Come pure la scelta del trio di centrocampo, che dovrebbe ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 ottobre 2022) A poche ore da Napoli-, Luciano Spalletti ha ritrovato siache. Il Corriere dello Sport dà inil primo per una maglia da titolare. Il tecnico, comunque, deciderà oggi in allenamento. “ha smaltito il problema alla caviglia destra e la tentazione di lanciarlo subito, a meno di due settimane dall’infortunio, è fortissima: il test di ieri è andato bene, superato, ma oggi proverà ancora e poi si deciderà. La sensazione, però, resta: è lui a essere in. Insu Zerbin e, stanco ma di certo non infortunato come era stato annunciato dal Messico giovedì (un piccolo affaticamento)”. Una certezza è quella di vedere Kvaratskhelia a sinistra. Come pure la scelta del trio di centrocampo, che dovrebbe ...

