Calciomercato com – All’intervallo Empoli-Milan 0-0 | Leao più volte pericoloso ma Vicario dice ‘no’ | Primapagina

(Di sabato 1 ottobre 2022) 2022-10-01 21:32:00 Fermi tutti! Vincere per riscattare la sconfitta prima della sosta contro il Napoli e rimanere agganciata alla vetta, che dista sei punti dopo il successo degli azzurri; è questo l’obiettivo delquesta sera. I rossoneri affronteranno in trasferta l’, reduce dalla prima vittoria stagionale contro il Bologna. Sarà il primo di tanti impegni ravvicinati per la squadra di Stefano Pioli, che tra pochi giorni sfideranno il Chelsea in Champions League e poi la Juventus. LE SCELTE – Diverse assenze in casa; l’ultima quella di Junior Messias, non convocato per un problema muscolare. Non solo, la pausa delle nazionali ha tolto a Pioli due elementi fondamentali come Maignan e Theo Hernandez. Al loro posto pronti Tatarusanu e Ballo-Touré. Non ce l’ha fatta a recuperare neanche Origi ...

Commenta per primo Altri guai per il Milan in vista del tour de force con Chelsea e Juventus, si fa male Alexis Saelemaekers : l'esterno belga ha lasciato il campo al 32' della sfida con l' Empoli per ...Commenta per primo Mentre era in ritiro con l'Argentina, Lionel Messi ha pensato anche di sistemare il suo look con questo nuovo taglio di capelli. Milan: sfida le inglesi per Gakpo | Mercato Primo tempo sfortunatissimo sul fronte infortuni in casa Milan. Dopo l'infortunio di Saelemaekers, si è fermato anche Davide Calabria. Problema muscolare alla coscia destra per il capitano rossonero, ...