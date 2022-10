Basket femminile, Mondiali 2022: gli Stati Uniti abbattono la Cina e si confermano campionesse per la quarta volta consecutiva (Di sabato 1 ottobre 2022) Sono ancora gli Stati Uniti a dettare legge nel Basket femminile. Le americane battono nettamente la Cina per 61-83 nella finalissima dei Mondiali in svolgimento a Sydney (Australia), confermandosi le più forti dopo aver vinto il titolo iridato già nel 2010, 2014 e 2018 (nel mezzo anche due ori olimpici a Rio e Tokyo). Partita mai in discussione, con le nord-americane che hanno preso il largo nel secondo quarto lasciando le briciole alle asiatiche che si mettono al collo la medaglia d’argento. Terzo posto per le padrone di casa dell’Australia, che battono nettamente il Canada per 96-65, con ben 30 punti di una scatenata Lauren Jackson (19, invece, sono quelli messi a segno da Kia Nurse tra le canadesi). Top scorer per le campionesse del Mondo è A’ja Wilson con 19 ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) Sono ancora glia dettare legge nel. Le americane battono nettamente laper 61-83 nella finalissima deiin svolgimento a Sydney (Australia), confermandosi le più forti dopo aver vinto il titolo iridato già nel 2010, 2014 e 2018 (nel mezzo anche due ori olimpici a Rio e Tokyo). Partita mai in discussione, con le nord-americane che hanno preso il largo nel secondo quarto lasciando le briciole alle asiatiche che si mettono al collo la medaglia d’argento. Terzo posto per le padrone di casa dell’Australia, che battono nettamente il Canada per 96-65, con ben 30 punti di una scatenata Lauren Jackson (19, invece, sono quelli messi a segno da Kia Nurse tra le canadesi). Top scorer per ledel Mondo è A’ja Wilson con 19 ...

