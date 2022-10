Arsenal-Tottenham, le formazioni ufficiali: Perisic dal 1? (Di sabato 1 ottobre 2022) Riportiamo di seguito le formazioni ufficiali della sfida tra Arsenal e Tottenham, che apre la nona giornata di Premier League. Cammino quasi impeccabile dei Gunners fino a questo momento, con sei vittorie in sette partite: l’unico stop è arrivato in trasferta contro il Manchester United (3-1). La squadra di Arteta è prima in classifica e cerca un risultato positivo per evitare il sorpasso dei rivali odierni, staccati di un solo punto. Sarà il North London Derby numero 192 fra tutte le competizioni nazionali (non si registrano incontri nelle coppe europee): bilancio a favore dell’Arsenal con 79 vittorie, 51 pareggi e 61 sconfitte. Nello scorso campionato un successo a testa, ma quello degli Spurs nella gara di ritorno è stato decisivo per il sorpasso al quarto posto proprio a danno dei Gunners. Il ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 1 ottobre 2022) Riportiamo di seguito ledella sfida tra, che apre la nona giornata di Premier League. Cammino quasi impeccabile dei Gunners fino a questo momento, con sei vittorie in sette partite: l’unico stop è arrivato in trasferta contro il Manchester United (3-1). La squadra di Arteta è prima in classifica e cerca un risultato positivo per evitare il sorpasso dei rivali odierni, staccati di un solo punto. Sarà il North London Derby numero 192 fra tutte le competizioni nazionali (non si registrano incontri nelle coppe europee): bilancio a favore dell’con 79 vittorie, 51 pareggi e 61 sconfitte. Nello scorso campionato un successo a testa, ma quello degli Spurs nella gara di ritorno è stato decisivo per il sorpasso al quarto posto proprio a danno dei Gunners. Il ...

