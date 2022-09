Ultime Notizie Roma del 30-09-2022 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 settembre 2022)dailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e sfida il mondo il presidente russo ha firmato decreti che aprono la strada l’annessione formale alla Russia delle regioni Ucraina occupatevi cherson e zap orisha mi sono le persone sono uccise oltre 40 feriti in un attentato suicida seguito da una sparatoria in un centro educativo ovest di Kabul esplosione avvenuta all’interno del Centro educativo che hai nel quartiere di Dacia baci abitato dash.it il portavoce della polizia ha confermato l’esplosione ha detto che la polizia avrebbe fornito maggiori informazioni in seguito balzo del incidenza covid in Italia che in una settimana raggiunge quota 325 ogni 100 abitanti da 215 registrata nel monitoraggio della scorsa lo evidenzia il monitoraggio settimanale dell’istituto superiore di sanità Ministero della Salute ...