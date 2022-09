Traffico Roma del 30-09-2022 ore 15:30 (Di venerdì 30 settembre 2022) Luceverde Roma vedi trovati dalla redazione intenso il Traffico sul Grande Raccordo Anulare con rallentamenti e code in carreggiata interna tra via Flaminia e via Prenestina code per Traffico anche in carreggiata esterna tra le uscite per la Roma Fiumicino e via Tuscolana si sta in coda per Traffico su via del Foro Italico verso San Giovanni te lo svincolo per La Farnesina e la via Salaria a causa di un incidente avvenuto in prossimità delle viadotto della Magliana la polizia locale ha disposto la chiusura temporanea della strada in via del pattinaggio in direzione Fiumicino inevitabili disagi alla circolazione di zona Attenzione ad un altro incidente segnale in via Merulana con rallentamenti presso via Labicana difficoltà sulla Pontina in direzione Roma per lavori ed anche per un ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 settembre 2022) Luceverdevedi trovati dalla redazione intenso ilsul Grande Raccordo Anulare con rallentamenti e code in carreggiata interna tra via Flaminia e via Prenestina code peranche in carreggiata esterna tra le uscite per laFiumicino e via Tuscolana si sta in coda persu via del Foro Italico verso San Giovanni te lo svincolo per La Farnesina e la via Salaria a causa di un incidente avvenuto in prossimità delle viadotto della Magliana la polizia locale ha disposto la chiusura temporanea della strada in via del pattinaggio in direzione Fiumicino inevitabili disagi alla circolazione di zona Attenzione ad un altro incidente segnale in via Merulana con rallentamenti presso via Labicana difficoltà sulla Pontina in direzioneper lavori ed anche per un ...

