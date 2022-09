Tennis: Atp Tel Aviv, Djokovic in semifinale (Di venerdì 30 settembre 2022) Tel Aviv, 30 set. - (Adnkronos) - Novak Djokovic si qualifica per la semifinale del torneo Atp 250 di Tel Aviv (cemento, montepremi 949.475 dollari). Il serbo, numero 7 del mondo e prima testa di serie, supera il canadese Vasek Pospisil, numero 149 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-3 in un'ora e 54 minuti. Djokovic affronterà in semifinale il russo Roman Safiullin, numero 104 del mondo. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Tel, 30 set. - (Adnkronos) - Novaksi qualifica per ladel torneo Atp 250 di Tel(cemento, montepremi 949.475 dollari). Il serbo, numero 7 del mondo e prima testa di serie, supera il canadese Vasek Pospisil, numero 149 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-3 in un'ora e 54 minuti.affronterà inil russo Roman Safiullin, numero 104 del mondo.

Eurosport_IT : Il dramma di Del Potro ?????? Leggi l'intervista: - SuperTennisTv : GRANDE LORENZO ?????? A Metz Lorenzo #Sonego supera Bublik per 7-6 6-2 e mette in bacheca il suo 3° titolo #ATP, il 1… - Coninews : GRANDE LORENZO!!! ?? A Metz Lorenzo #Sonego batte in finale Alexander Bublik 7-6(3) 6-2 e si aggiudica il terzo tor… - OA_Sport : #TENNIS #TELAVIV Djokovic approda in semifinale: sconfitto in due set Pospisil - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: Luca #Nardi nelle qualificazioni del 500 #AstanaOpen: in caso di turno decisivo, possibile ostacolo Goffin -