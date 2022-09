Spalletti con le rose in segno di solidarietà alle donne iraniane (Di venerdì 30 settembre 2022) Luciano Spalletti si presenta in conferenza con rose rosse e a domanda risponde. «Sono per Mahsa Amini e Hadis Najafi». Sono due donne simbolo della rivoluzione che le donne stanno portando avanti in Iran. Mahsa Amini è stata uccisa perché portava male il velo. E il suo omicidio – da parte della repressione del regime degli ayatollah – ha scatenato la rivolta. Hadis Najafi è una ragazza uccisa – sparata in faccia – per aver partecipato alla protesta senza velo. Anche se la notizia non è stata confermata da tutti i media. Di lei è diventato tristemente virale il video che la immortala mentre si lega i capelli in piazza. Freedom RIP, #HadisNafaji.pic.twitter.com/FDFZ7hO0sJ — Carlo Alessandro (@CarloARocks) September 25, 2022 Una ribellione di cui si parla poco, Luciano ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 settembre 2022) Lucianosi presenta in conferenza conrosse e a domanda risponde. «Sono per Mahsa Amini e Hadis Najafi». Sono duesimbolo della rivoluzione che lestanno portando avanti in Iran. Mahsa Amini è stata uccisa perché portava male il velo. E il suo omicidio – da parte della repressione del regime degli ayatollah – ha scatenato la rivolta. Hadis Najafi è una ragazza uccisa – sparata in faccia – per aver partecipato alla protesta senza velo. Anche se la notizia non è stata confermata da tutti i media. Di lei è diventato tristemente virale il video che la immortala mentre si lega i capelli in piazza. Freedom RIP, #HadisNafaji.pic.twitter.com/FDFZ7hO0sJ — Carlo Alessandro (@CarloARocks) September 25, 2022 Una ribellione di cui si parla poco, Luciano ...

