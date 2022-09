Sinner-Vukic in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Sofia 2022 (Di venerdì 30 settembre 2022) Jannik Sinner affronterà Aleksandar Vukic nei quarti di finale del torneo Atp 250 di Sofia 2022 (cemento indoor). Il classe 2001 torna in campo dopo il bel successo all’esordio contro Borges e mette nel mirino le semifinali. Sulla sua strada l’australiano Vukic, avversario ostico ma che in teoria non sembra essere in grado di impensierire Jannik. L’azzurro ha vinto l’unico precedente, a Melbourne nel 2021, e scenderà in campo con i favori del pronostico. L’obiettivo di Sinner è centrare l’undicesima vittoria consecutiva a Sofia, dove ha vinto il torneo sia nel 2020 che nel 2021. Peraltro ha vinto gli ultimi 11 set disputati nell’evento bulgaro, che evidentemente gli porta più che bene. SEGUI LA diretta LIVE PROGRAMMA DEL ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Jannikaffronterà Aleksandarnei quarti di finale del torneo Atp 250 di(cemento indoor). Il classe 2001 torna in campo dopo il bel successo all’esordio contro Borges e mette nel mirino le semifinali. Sulla sua strada l’australiano, avversario ostico ma che in teoria non sembra essere in grado di impensierire Jannik. L’azzurro ha vinto l’unico precedente, a Melbourne nel 2021, e scenderà in campo con i favori del pronostico. L’obiettivo diè centrare l’undicesima vittoria consecutiva a, dove ha vinto il torneo sia nel 2020 che nel 2021. Peraltro ha vinto gli ultimi 11 set disputati nell’evento bulgaro, che evidentemente gli porta più che bene. SEGUI LALIVE PROGRAMMA DEL ...

