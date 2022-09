Neymar sta con Bolsonaro (Di venerdì 30 settembre 2022) Il calciatore brasiliano si è fatto vedere in un video mentre canta e balla il motivetto usato dal presidente uscente nella sua campagna elettorale per la rielezione Leggi su ilpost (Di venerdì 30 settembre 2022) Il calciatore brasiliano si è fatto vedere in un video mentre canta e balla il motivetto usato dal presidente uscente nella sua campagna elettorale per la rielezione

NicolaPorro : A quattro giorni dalle elezioni, colpo di scena per Bolsonaro???? - alexsreborn8339 : RT @NicolaPorro: A quattro giorni dalle elezioni, colpo di scena per Bolsonaro???? - Cuoredifango : RT @NicolaPorro: A quattro giorni dalle elezioni, colpo di scena per Bolsonaro???? - Susy484 : RT @NicolaPorro: A quattro giorni dalle elezioni, colpo di scena per Bolsonaro???? - PostorinoF : @Venom_1908 Mia opinione: - Messi ci sta, ma sul n.1 della storia non se ne parla nemmeno, ritengo anche CR7 super… -