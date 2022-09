Morì dopo la caduta in una buca Il processo mette la retromarcia - Cronaca - lanazione.it

(Di venerdì 30 settembre 2022) Falsa partenza dell'udienza per il tragico incidente in piazza Brunelleschi del giovane disabile. Uno dei tre indagati dovrà prima essere ascoltato dal magistrato. Il caso torna in aula a ...

domenico_damore : RT @GabriVernucci: Dopo aver fatto morì la Regina, la povera Liz farà morire di fame milioni di persone. Ouesto taglio delle tasse ai sol… - TitvsImperator2 : @MattOneMouse Due giorni dopo aver detto questa cosa morì investito da una Jeep del suo reggimento. ?? - MarioChiavola : La #hazet36 è un tipo di chiave inglese, la stessa con la quale un gruppo di 'compagni', nel lontano marzo del 1975… - MargaretCal1 : @ardigiorgio Una ragazza che conoscevo morì di emorragia cerebrale dopo la pillola del giorno dopo, chiamala 'sanit… - chiara_sciuto : @fontanaalicee Mi piace dolce ma stronzo occhi azzurri ma anche marroni capelli biondi ma anche mori o castani che… -

La Repubblica

Falsa partenza dell'udienza per il tragico incidente in piazza Brunelleschi del giovane disabile. Uno dei tre indagati dovrà prima essere ascoltato dal magistrato. Il caso torna in aula a ...Era ancora agli arresti domiciliari, da oggi è un uomo libero. Paolo Bendinelli, condannato in primo grado sei giorni fa a 3 anni 4 mesi per la morte della 40enne chiavarese Roberta Repetto , è stato ... Morì dopo la caduta dalla barella, processo a Catania per i due soccorritori