LIVE Sinner-Vukic 6-2 6-3, Atp Sofia 2022 in DIRETTA: l’azzurro vince e convince, centrata la semifinale! (Di venerdì 30 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.43 Rimane imbattuto Jannik Sinner a Sofia: 11 vittorie su 11. Nella capitale bulgara è in serie da 13 set consecutivi. 50% di prime in campo per l’azzurro: 25/30 la resa. 21 vincenti e 14 errori gratuiti. Ben 9 ace scagliati: una prestazione ordinata. vince JANNIK Sinner! SEMIFINALE A Sofia: SCONFITTO Vukic 6-2 6-3. A-40 DUE RIFLESSI A RETE DI Sinner! Bravissimo ad attaccarsi a rete e a non farsi sorprendere. Terzo match point. 40-40 Ace per cancellare la palla break: il nono della partita. 40-A Sbaglia lo smash a rimbalzo Sinner! Davvero un errore banale: palla del contro-break. 40-40 Il passantone da lontano di Vukic! ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.43 Rimane imbattuto Jannik: 11 vittorie su 11. Nella capitale bulgara è in serie da 13 set consecutivi. 50% di prime in campo per: 25/30 la resa. 21nti e 14 errori gratuiti. Ben 9 ace scagliati: una prestazione ordinata.JANNIK! SEMIFINALE A: SCONFITTO6-2 6-3. A-40 DUE RIFLESSI A RETE DI! Bravissimo ad attaccarsi a rete e a non farsi sorprendere. Terzo match point. 40-40 Ace per cancellare la palla break: il nono della partita. 40-A Sbaglia lo smash a rimbalzo! Davvero un errore banale: palla del contro-break. 40-40 Il passantone da lontano di! ...

