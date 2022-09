L'ammissione di colpa dei Migliori: il Pnrr finora è un flop (Di venerdì 30 settembre 2022) Doveva essere un treno lanciato a tutta velocità per rilanciare il Paese. Rischia di diventare un regionale a vapore. Dei magnifici progressi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (noto ai più informati come Pnrr) si sono riempiti la bocca ben due premier, Giuseppe Conte e Mario Draghi, addirittura il secondo chiamato a certificare che il poderoso sforzo messo in campo da Bruxelles non finisse nei soliti mille rivoli dello sperpero di denaro pubblico. Ma finora non c'è stato nulla o quasi. Né il rilancio né lo spreco. A certificare che qualcosa sulla scrivania del governo dei Migliori non è andato per il verso giusto è uno dei principali responsabili dell'attuazione del Piano e cioè il ministro del Tesoro, Daniele Franco che, nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, approvata mercoledì scorso dal ... Leggi su iltempo (Di venerdì 30 settembre 2022) Doveva essere un treno lanciato a tutta velocità per rilanciare il Paese. Rischia di diventare un regionale a vapore. Dei magnifici progressi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (noto ai più informati come) si sono riempiti la bocca ben due premier, Giuseppe Conte e Mario Draghi, addirittura il secondo chiamato a certificare che il poderoso sforzo messo in campo da Bruxelles non finisse nei soliti mille rivoli dello sperpero di denaro pubblico. Manon c'è stato nulla o quasi. Né il rilancio né lo spreco. A certificare che qualcosa sulla scrivania del governo deinon è andato per il verso giusto è uno dei principali responsabili dell'attuazione del Piano e cioè il ministro del Tesoro, Daniele Franco che, nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, approvata mercoledì scorso dal ...

Ernesto29296958 : RT @tempoweb: ?? Ammissione di colpa. Ecco l'eredità dei #migliori ?? Imbarazzo #Biden, prima attacca #Meloni poi cerca in platea una deputat… - marcoranieri72 : RT @tempoweb: ?? Ammissione di colpa. Ecco l'eredità dei #migliori ?? Imbarazzo #Biden, prima attacca #Meloni poi cerca in platea una deputat… - Luca_veey : RT @tempoweb: ?? Ammissione di colpa. Ecco l'eredità dei #migliori ?? Imbarazzo #Biden, prima attacca #Meloni poi cerca in platea una deputat… - arcobalenietnei : RT @tempoweb: ?? Ammissione di colpa. Ecco l'eredità dei #migliori ?? Imbarazzo #Biden, prima attacca #Meloni poi cerca in platea una deputat… - AngelaBez3 : RT @tempoweb: ?? Ammissione di colpa. Ecco l'eredità dei #migliori ?? Imbarazzo #Biden, prima attacca #Meloni poi cerca in platea una deputat… -