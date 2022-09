La Russia dice di avere le prove del coinvolgimento dell’Occidente nel sabotaggio di Nord Stream (Di venerdì 30 settembre 2022) La Russia sostiene di essere in possesso di materiale che indica il coinvolgimento dell’Occidente nel sabotaggio degli oleodotti Nord Stream. Lo ha dichiarato il capo del servizio di intelligence esteri di Mosca, citato dall’agenzia di stampa moscovita Tass. «Abbiamo già alcuni materiali che indicano la pista occidentale nell’organizzazione e nell’attuazione dell’attacco terroristico» ai gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2, ha dichiarato il capo dell’Svr, Sergey Naryshkin. «A mio parere, l’Occidente sta facendo di tutto per nascondere i veri responsabili e organizzatori di questo attacco terroristico», ha aggiunto. Stamattina il ministro svedese dell’Energia Khashayar Farmanbar ha detto che è «molto probabile» che ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 settembre 2022) Lasostiene di essere in possesso di materiale che indica ilneldegli oleodotti. Lo ha dichiarato il capo del servizio di intelligence esteri di Mosca, citato dall’agenzia di stampa moscovita Tass. «Abbiamo già alcuni materiali che indicano la pista occidentale nell’organizzazione e nell’attuazione dell’attacco terroristico» ai gasdotti1 e2, ha dichiarato il capo dell’Svr, Sergey Naryshkin. «A mio parere, l’Occidente sta facendo di tutto per nascondere i veri responsabili e organizzatori di questo attacco terroristico», ha aggiunto. Stamattina il ministro svedese dell’Energia Khashayar Farmanbar ha detto che è «molto probabile» che ...

