I cinque podcast da non perdere a ottobre 2022

(Di venerdì 30 settembre 2022) Podiocast è l'appuntamento del Foglio con i nuoviin cerca di ascoltatori. Vi segnaliamo – senza formalizzarci troppo sulle date di pubblicazione – iitaliani più interessanti in uscita o disponibili online da poco. Insomma, quelli più freschi e interessanti e che metteremmo sul "podio" di questo mese. Guscio Dove ascoltarlo: su Storytel Di Mariachiara Montera Perché andare in terapia e perché spesso non ci si decide a farlo? La psicoterapia ti aiuta a cambiare l’idea che hai di te? Se vado in terapia, risolverò i miei problemi di cuore? E: la terapia è dolore? Guscio è questo: quattro amici che durante una cena si raccontano, tra un bicchiere di vino e un cavolfiore, tra psicofarmaci, famiglie e orgoglio. E un elemento estraneo: microfoni, strumenti di registrazione e un’intera troupe a cogliere ogni loro singola parola. ...