Google dice addio a Stadia: gli utenti saranno rimborsati (Di venerdì 30 settembre 2022) La piattaforma di game in streaming di Google chiuderà a gennaio del 2023. Cala il sipario su Stadia, ma gli utenti verranno rimborsati Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 settembre 2022) La piattaforma di game in streaming dichiuderà a gennaio del 2023. Cala il sipario su, ma gliverranno

JamesZaky : @eligio68 @rulajebreal @TheEconomist perché a parte quello che il governo dice “riprendiamo il controllo” all’atto… - lebb0791 : @LaCiuraRaffaele @claudiomilani6 Ma google che dice di questo??? - charlielittledo : @rulajebreal @GiorgiaMeloni Come si dice sciacalla di merda in arabo? Non mi va di tradurre su google - PatrickASRfan : @delyshinoda @LucaMou1927 Numero angelico dice Google ?? - 7simone9 : -