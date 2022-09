Formula 1 su Sky fino al 2027 (Di venerdì 30 settembre 2022) Sky Sport F1 Sky continuerà ad essere la casa della Formula 1 per altri 5 anni, fino al 2027. Un rinnovo pluriennale che riguarda anche la messa in onda in chiaro di alcuni Gran Premi su Tv8. “Ogni gara. Ogni momento. Ogni colpo di scena. Tutti in diretta esclusiva su Sky per gli anni a venire! La Formula 1 continua a battere record di ascolti su Sky, con milioni di persone in più che guardano la F1 in tutti i Paesi in cui Sky è presente, ascolti spinti dalla presenza di fan più giovani e dal pubblico femminile, il che è fantastico per questo sport. Più di 80 paesi potranno continuare a gustare la nostra copertura di altissimo livello e il trattamento completo Sky Sport dedicato ad uno degli sport più esaltanti al mondo” dichiara Stephen van Rooyen, Executive Vice President & CEO di Sky UK & Europe. Gli ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 30 settembre 2022) Sky Sport F1 Sky continuerà ad essere la casa della1 per altri 5 anni,al. Un rinnovo pluriennale che riguarda anche la messa in onda in chiaro di alcuni Gran Premi su Tv8. “Ogni gara. Ogni momento. Ogni colpo di scena. Tutti in diretta esclusiva su Sky per gli anni a venire! La1 continua a battere record di ascolti su Sky, con milioni di persone in più che guardano la F1 in tutti i Paesi in cui Sky è presente, ascolti spinti dalla presenza di fan più giovani e dal pubblico femminile, il che è fantastico per questo sport. Più di 80 paesi potranno continuare a gustare la nostra copertura di altissimo livello e il trattamento completo Sky Sport dedicato ad uno degli sport più esaltanti al mondo” dichiara Stephen van Rooyen, Executive Vice President & CEO di Sky UK & Europe. Gli ...

