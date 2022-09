Filorussi, 'forze russe parzialmente circondate a Lyman' (Di venerdì 30 settembre 2022) Le forze russe sono "parzialmente circondate" nella strategica città ucraina orientale di Lyman, ha riconosciuto venerdì un alto funzionario separatista, nel giorno della prevista annessione di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 settembre 2022) Lesono "" nella strategica città ucraina orientale di, ha riconosciuto venerdì un alto funzionario separatista, nel giorno della prevista annessione di ...

CatelliCatell5 : Filorussi, 'forze russe parzialmente circondate a Lyman' - Europa - ANSA - Gianl1974 : 1/2 Filorussi di Zaporizhzhia: raid condotto da forze di Kiev I filo-russi di Zaporizhzhia hanno incolpato l'eserci… - MaryDeBe72 : RT @Gianl1974: 1/2 Filorussi, 'decine' profughi morti in attacco ucraino 'Decine' di profughi che fuggivano dalla regione di Kharkiv sono s… - mariosalis : RT @Gianl1974: 1/2 Filorussi, 'decine' profughi morti in attacco ucraino 'Decine' di profughi che fuggivano dalla regione di Kharkiv sono s… - marco_disaro : RT @Gianl1974: 1/2 Filorussi, 'decine' profughi morti in attacco ucraino 'Decine' di profughi che fuggivano dalla regione di Kharkiv sono s… -