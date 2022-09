Ferrara a Cassano: ‘Taci che è meglio’ (Di venerdì 30 settembre 2022) Nuovo affondo di Cassano, questa volta nel mirino ci sono finiti gli ex compagni del Napoli di Maradona. La risposta dura è arrivata... Leggi su calciomercato (Di venerdì 30 settembre 2022) Nuovo affondo di, questa volta nel mirino ci sono finiti gli ex compagni del Napoli di Maradona. La risposta dura è arrivata...

EnricoTurcato : 6-0, 6-0, 6-0. Game, set, match. Ciro Ferrara umilia giustamente Antonio Cassano e spiega quello che pensiamo un p… - fanpage : 'Ciao Antonio, parli di cose che evidentemente non conosci bene, in una lingua che padroneggi ancora meno': Ciro Fe… - TuttoMercatoWeb : Replica durissima di Ferrara a Cassano: 'Taci, è meglio. Diego non ti avrebbe mai voluto' - MattRini96 : RT @mirkonicolino: Ciro #Ferrara la tocca piano con Antonio #Cassano... - Salvo24saltato : RT @JuventusFCBcn: Ciro Ferrara sulla carcassa di #Cassano -