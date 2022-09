Covid, mascherine dal 1 ottobre: dove resta l’obbligo di indossarle (Di venerdì 30 settembre 2022) C'è inoltre un'altra restrizione che resta in vigore fino a fine anno e cioè quella che prevede che fino al 31 dicembre il Green pass resti ancora obbligatorio per operatori sanitari, ricoverati, accompagnatori e visitatori negli ospedali e nelle Rsa Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 30 settembre 2022) C'è inoltre un'altra restrizione chein vigore fino a fine anno e cioè quella che prevede che fino al 31 dicembre il Green pass resti ancora obbligatorio per operatori sanitari, ricoverati, accompagnatori e visitatori negli ospedali e nelle Rsa

GiovaQuez : Ministero della Salute al lavoro per proroga di un mese dell'obbligo di mascherine negli ospedali, ambulatori e Rsa #Covid_19 - WRicciardi : usi di mascherine in locali chiusi ed affollati e frequentati da persone fragili va reso obbligatorio fino a quando… - fattoquotidiano : Covid, il responsabile Sanità di FdI: “Vaccino solo agli anziani, stop all’obbligo per sanitari. Mascherine in ospe… - NobileAnima : Dopo essere stato ASTENSIONISTA delle Regole o ( Prese per il culo COVID.) Mascherine , lockDown, tamponi, e vele… - ledicoladelsud : Mascherine covid, chi deve usarle e dove: i consigli di Galli, Gismondo, Bassetti -