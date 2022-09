Cassano: "Real Madrid? Sono stato un cretino. Mangiavo come un cane e avevo una panza enorme" (Di venerdì 30 settembre 2022) Ospite fisso della Bobo TV sul canale Twitch di Christian Vieri, l'ex calciatore Antonio Cassano ricorda senza peli sulla lingua l'anno e mezzo trascorso nel Real Madrid: “avevo parlato con Moratti... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 30 settembre 2022) Ospite fisso della Bobo TV sul canale Twitch di Christian Vieri, l'ex calciatore Antonioricorda senza peli sulla lingua l'anno e mezzo trascorso nel: “parlato con Moratti...

kavurzio : #Renica ha vinto due scudetti e una coppa UEFA giocando spesso da protagonista al centro della difesa napoletana.… - yusufdadinho : @goal •Trophies for Real Madrid: Cassano: 1 × Ronaldo: 16 ? •Trophies for Italian Clubs Cassano: 3 (in 13 seasons)… - antoniothebeer : @RNesta80 Cassano è e resterà sempre un fenomeno… mediatico! Mezzo anno fatto bene, dice di essere stato al real e… - porompompilio : @mkvland @GiuSette7 @BenCroce72 @futilimotivi Cassano non mise la testa a posto nemmeno quando andò al Real. Di che parliamo? - giovannisal91 : @semino14 Da questo video é scaturita una serata dedicata alla visione in sequenza di: Maradona era di un altro pia… -