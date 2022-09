Carminati e Buzzi condannati in via definitiva: la Cassazione rigetta il ricorso (Di venerdì 30 settembre 2022) Giovedì la Corte di Cassazione ha confermato la condanna di Salvatore Buzzi e Massimo Carminati, i due protagonisti dell’inchiesta Mafia Capitale. Il primo, l’uomo dei rifiuti, dell’accoglienza dei profughi e rifugiati, della manutenzione del verde pubblico e di vari altri settori oggetto delle gare pubbliche, aggiudicate anche con metodo corruttivo e gestite in modo criminale è stato condannato a 12 anni e 10 mesi, quasi otto anni dopo le prime retate che portarono al suo arresto. Carminati invece, il terrorista NAR che gestiva la rete criminale di Roma infiltrata nelle istituzioni, ha ricevuto una pena di 10 anni di reclusione. Durante l’udienza il sostituto procuratore generale Lidia Giorgio ha sottolineato, come già riportato nella requisitoria scritta la “gravità della vicenda associativa accertata” (‘inquinando ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 settembre 2022) Giovedì la Corte diha confermato la condanna di Salvatoree Massimo, i due protagonisti dell’inchiesta Mafia Capitale. Il primo, l’uomo dei rifiuti, dell’accoglienza dei profughi e rifugiati, della manutenzione del verde pubblico e di vari altri settori oggetto delle gare pubbliche, aggiudicate anche con metodo corruttivo e gestite in modo criminale è stato condannato a 12 anni e 10 mesi, quasi otto anni dopo le prime retate che portarono al suo arresto.invece, il terrorista NAR che gestiva la rete criminale di Roma infiltrata nelle istituzioni, ha ricevuto una pena di 10 anni di reclusione. Durante l’udienza il sostituto procuratore generale Lidia Giorgio ha sottolineato, come già riportato nella requisitoria scritta la “gravità della vicenda associativa accertata” (‘inquinando ...

