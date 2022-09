Bollette, cosa serve per contenere i rincari (Di venerdì 30 settembre 2022) Il caro Bollette continua a colpire famiglie ed imprese e rischia d’innescare una crisi economica senza precedenti. Massimo Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori, ha parlato senza mezzi termini di una “Caporetto per le famiglie” chiedendo “immediatamente un Consiglio dei ministri straordinario per varare un provvedimento urgente che blocchi questi prezzi stellari” e ricalcolando la bolletta annua “da infarto”. Un nuovo aumento del 59% sembra essere alle porte, si temeva addirittura il raddoppio dei costi che secondo il presidente dell’Arera, Stefano Besseghini, avrebbe potuto spingere all’aumento della morosità delle famiglie. L’ammontare totale di fine anno, purtroppo, supererà il 100% rispetto al 2021 e sarà in media di circa 1.322 euro rispetto ai 632 euro del 2021. Provvedimenti presi Le soluzioni attuali per contrastare gli ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 30 settembre 2022) Il carocontinua a colpire famiglie ed imprese e rischia d’innescare una crisi economica senza precedenti. Massimo Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori, ha parlato senza mezzi termini di una “Caporetto per le famiglie” chiedendo “immediatamente un Consiglio dei ministri straordinario per varare un provvedimento urgente che blocchi questi prezzi stellari” e ricalcolando la bolletta annua “da infarto”. Un nuovo aumento del 59% sembra essere alle porte, si temeva addirittura il raddoppio dei costi che secondo il presidente dell’Arera, Stefano Besseghini, avrebbe potuto spingere all’aumento della morosità delle famiglie. L’ammontare totale di fine anno, purtroppo, supererà il 100% rispetto al 2021 e sarà in media di circa 1.322 euro rispetto ai 632 euro del 2021. Provvedimenti presi Le soluzioni attuali per contrastare gli ...

