Vangelo di oggi 29 Settembre 2022: Gv 1,47-51 | Video commento

Ascoltiamo il Vangelo di giovedì 29 Settembre 2022, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: "Vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo". "Se non si lotta (contro satana), saremo sconfitti. Ma il Signore ha dato questo mestiere principalmente agli angeli: di lottare e vincere".

