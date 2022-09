Tu si que Vales, terrore in studio: Maria De Filippi interrompe la performance (Di giovedì 29 settembre 2022) E’ iniziata da poco la nuova edizione di Tu si que Vales e gli ascolti si sono confermati subito altissimi. Tuttavia, come spesso accade, l’imprevisto è dietro all’angolo con alcune performance. E’ quello che sarebbe accaduto nel corso dell’ultima registrazione quando un contorsionista macedone avrebbe presentato un numero dal coefficiente di difficoltà a dir poco altissimo e pericoloso. A causa della difficoltà e del rischio presentato, Maria De Filippi avrebbe deciso di interrompere l’esibizione. Tu si que Vales: terrore in studio Sebbene vengano fatti numerosi provini prima di proporre un’esibizione sul palco di Tu si que Vales, quest’ultime possono cambiare da un momento all’altro. Una modifica, infatti, può stravolgere l’intero ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 29 settembre 2022) E’ iniziata da poco la nuova edizione di Tu si quee gli ascolti si sono confermati subito altissimi. Tuttavia, come spesso accade, l’imprevisto è dietro all’angolo con alcune. E’ quello che sarebbe accaduto nel corso dell’ultima registrazione quando un contorsionista macedone avrebbe presentato un numero dal coefficiente di difficoltà a dir poco altissimo e pericoloso. A causa della difficoltà e del rischio presentato,Deavrebbe deciso dire l’esibizione. Tu si queinSebbene vengano fatti numerosi provini prima di proporre un’esibizione sul palco di Tu si que, quest’ultime possono cambiare da un momento all’altro. Una modifica, infatti, può stravolgere l’intero ...

