«Silvia è stata uccisa»: parla il cugino di Silvia Cipriani

RIETI – «Silvia è stata uccisa. Il movente di questo gesto, il furto, probabilmente. Aveva un casolare che ha venduto per sei, sette mila euro. Dove sono quei soldi? Non lo so.» Sono queste le rivelazioni shock del cugino di Silvia Cipriani ai microfoni della trasmissione di Rai 1 La Vita in Diretta. Durante la trasmissione si avanzano le più disparate ipotesi. Ipotesi che, con molta probabilità, rispecchiano la realtà. Perché l'ex postina avrebbe dovuto recarsi in un posto così isolato, senza fare più ritorno? Chi l'ha portata lì? Chi è stato ad ucciderla, e perché?Sono innumerevoli gli interrogativi dei quali non abbiamo risposte. La Procura ha intanto aperto il fascicolo per omicidio e occultamento di cadavere.

