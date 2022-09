Senza precedenti lo scioglimento dei ghiacciai svizzeri (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) - I ghiacciai svizzeri si stanno sciogliendo come mai prima d'ora. E' quanto emerge da uno studio che ha rilevato un calo del volume dei ghiacci del 6% quest'anno, che si aggiunge alle crescenti preoccupazioni per gli effetti del riscaldamento globale e dell'ondata di caldo estivo che ha investito l'Europa. La contrazione dei ghiacciai del Paese ha superato il precedente record del 1998. I risultati si aggiungono a un altro studio pubblicato il mese scorso, secondo il quale i 1.400 ghiacciai svizzeri hanno perso più della metà del loro volume totale dall'inizio degli anni Trenta. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) - Isi stanno sciogliendo come mai prima d'ora. E' quanto emerge da uno studio che ha rilevato un calo del volume dei ghiacci del 6% quest'anno, che si aggiunge alle crescenti preoccupazioni per gli effetti del riscaldamento globale e dell'ondata di caldo estivo che ha investito l'Europa. La contrazione deidel Paese ha superato il precedente record del 1998. I risultati si aggiungono a un altro studio pubblicato il mese scorso, secondo il quale i 1.400hanno perso più della metà del loro volume totale dall'inizio degli anni Trenta.

