Qual è stata la prima Ferrari? Non si chiamava nemmeno così (Di giovedì 29 settembre 2022) La Ferrari è uno dei marchi più storici e iconici dell'automobilismo mondiale, ecco perché è davvero strano pensare al suo primo modello. Non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che uno dei marchi più importanti della storia italiana è sicuramente quello legato alla Ferrari, con il Cavallino Rampante che però ha avuto un inizio davvero molto complicato agli albori della sua leggenda. AdobeProbabilmente nemmeno Enzo Ferrari avrebbe mai potuto immaginare che il suo marchio sarebbe stato in grado di diventare così tanto importante nel corso del tempo, con una serie di automobili sono state in grado di entrare nella leggenda. Maranello infatti è diventato senza alcun tipo di problema il centro nevralgico delle quattro ruote a livello internazionale perché probabilmente non esiste assolutamente nessun ...

