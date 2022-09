MotoGP | decisione shock | piloti gelati | nessuno se l’aspettava

(Di giovedì 29 settembre 2022) . Incredibile presa di posizione: ora le cose possono cambiare in peggio. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Lasembra essere stata presa: contrariamente al parere degli addetti ai lavori, la Clinica Mobile dal Motomondiale sarà chiusa dalla Dorna. Lo rivela ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

FormulaPassion : Clamorosa decisione della Dorna, che ha escluso la Clinica Mobile dal Motomondiale per favorire la connazionale spa… - sportal_it : MotoGp, la clamorosa decisione sulla Clinica Mobile fa infuriare i tifosi - fvckedinthehe4d : Ci mancava sta decisione sulla Clinica Mobile la d0rna sta spingendo la motogp in un baratro sempre più profondo -

Arrivano notizie sorprendenti da Buriram, dove domenica si correrà il Gp della Thailandia di. Mentre i piloti erano impegnati nelle tradizionale conferenza stampa del giovedì, nel ......... ma laattuale non sembra sapere che fare della passione e del romanticismo. Anche quando si ...il momento dell'addio e i piloti non sono stati nemmeno avvisati in anticipo della. Così ...Da tempo circolava questa voce nel paddock, adesso siamo arrivati al dunque: nel 2023, la “Casa dei piloti”, inventata dal dottor Costa ed ereditata dal dottor Zasa non sarà più nel motomondiale, sost ...Moto2: Monta la polemica: i tatuaggi eccessivi dello spagnolo non piacciono a team e sponsor, e Canet rompe il silenzio: è discriminatorio. Enea: "ho corso con lui, le apparenze ingannano, è un bravis ...