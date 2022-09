Mina torna a farsi vedere dopo 40 anni: l’attesa è finita (Di giovedì 29 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. dopo più di 40 anni lontana dalle scene, Mina torna a farsi vedere dai suoi fan. l’attesa ormai è finita: ecco che cosa c’è in cantiere per la grande artista italiana. Era il 1978 quando “la Tigre di Cremona” ha deciso di lasciare i palchi e abbandonare le scene. Si è così ritirata, ma non Leggi su youmovies (Di giovedì 29 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.più di 40lontana dalle scene,dai suoi fan.ormai è: ecco che cosa c’è in cantiere per la grande artista italiana. Era il 1978 quando “la Tigre di Cremona” ha deciso di lasciare i palchi e abbandonare le scene. Si è così ritirata, ma non

angiuoniluigi : RT @repubblica: Serena Rossi, torna in tv Mina Settembre: 'Piace perché non giudica' - repubblica : Serena Rossi, torna in tv Mina Settembre: 'Piace perché non giudica' - FedeSupport : RT @SAntiogu: Federico Angelucci: Mina torna in tv... a Tale e Quale Show! - La Vita i... - Cinge1976 : RT @Raicomspa: Dopo il successo della prima stagione torna #MinaSettembre, l'assistente sociale del Rione Sanità di Napoli che vive il suo… - Barbara68545184 : RT @MediasetTgcom24: Mina, la Tigre di Cremona torna a mostrarsi in un documentario #mina #massimilianopani #lugano #beatles #2001 #massim… -