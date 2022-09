Migranti: assegnato porto Taranto a Geo Barents con 76 a bordo (Di giovedì 29 settembre 2022) "Dopo quasi 8 giorni trascorsi in mare", i 76 Migranti soccorsi dalla Geo Barents "sbarcheranno finalmente nel porto di Taranto". Lo fa sapere Medici senza frontiere, spiegando che la nave (che si ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 settembre 2022) "Dopo quasi 8 giorni trascorsi in mare", i 76soccorsi dalla Geo"sbarcheranno finalmente neldi". Lo fa sapere Medici senza frontiere, spiegando che la nave (che si ...

rosydandrea1 : RT @ZanettiGilyNala: Ai 402 migranti (tutte donne e bambini come si evince dalla foto ..) a bordo della nave Open Arms della Ong spagnola è… - ZanettiGilyNala : Ai 402 migranti (tutte donne e bambini come si evince dalla foto ..) a bordo della nave Open Arms della Ong spagnol… - palermo24h : Migranti: assegnato il porto di Messina alla Open Arms con 402 a bordo - Piergiulio58 : Migranti: assegnato porto Messina a Open Arms con 402 a bordo. C'è anche il cadavere di un ragazzo - Cronaca - ANSA - GDS_it : Assegnato il porto di Messina alla nave Open Arms Uno con a bordo 402 migranti soccorsi in mare. C'è anche il cadav… -